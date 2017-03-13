林書豪助籃網止敗 最後5分鐘令人激賞

我要評比

美NBA籃網今晚主場以120比112力克尼克，結束主場16連敗，林書豪傷後首次紐約先發亮相，表現有好有壞，自責讓隊友失望，幸好最後1節有表現，喜見球隊重拾能量。

自從明星賽之後復出，林書豪上場時間從15分鐘持續增加到27分鐘，帶動及協助球隊提升士氣，戰績略為回溫。今天對上老東家尼克，前3節手感欠佳，連自己都看不下去，直說讓隊友失望。

林書豪賽後說，「前3節感覺好似還在西岸，還未調適過來，讓球隊有些失望，一直告訴自己保持幹勁、專注賽事，當然依靠上帝也讓自己冷靜下來。」

他告訴自己「不要太有企圖心，但實際上表現在外卻依舊如此。」很高興球隊重拾能量，終止主場16連敗。

林書豪表示，連串客場回來、加上今晚賽事時間較平常早，回家後第1場賽事總是比較難，還好大家將士用命，贏得勝利。

談到前3節表現欠佳，林書豪說，「心中只想保持侵略性，有時投籃很準，有時自覺不錯，卻無法如願，但很高興終場前讓情勢好轉一些，有些事是你不能控制的。」

林書豪今晚上場27分鐘18秒，還未達到受傷前平均每場約30分鐘，攻下13分，有4籃板、5助攻、1抄截，大部分得分集中在第4節，也穩定了球隊領先差距，取得本球季籃網對戰尼克3場賽事唯一1場勝利。

籃網隊總教練艾特金森（Kenny Atkinson)）賽後也稱許林書豪第4節表現，尤其是最後5分鐘，除了那記大號3分球，同時也發揮老將經驗，穩定了球隊軍心。1060313

(中央社)