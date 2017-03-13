河海潔淨 左營軍區污水納管
高雄努力提升污水接管率，左營海軍軍區也要配合納管了，市府水利局今天指出，國防部編列專款委託高雄市代辦專用下水道，將以5年辦理逾500公頃的營區完成污水接管。
水利局指出，分年分期辦理軍區污水接管工程，一旦啟用就會依照高雄市下水道法對污染業者收取污水使用費。
高雄市的污水接管普及率近40%，水利局努力衝刺污水接管率，即使海軍軍區也未被略過。
水利局指出，左營海軍軍區由國防部擬定委託高市府辦理「左營基地污水下水道建設計畫」，雙方將簽訂合作備忘錄，經費由國防部編列新台幣12億4000萬元，水利局初步規劃分5年打造約500公頃軍區的專用污水區。
水利局概估軍區目前的每日污水量約2000噸，推動專用污水區擬定到130年的日污水處理量可以達到7000噸。
水利局說，軍區的污水將會導入污水處理廠，可能就近在楠梓污水廠分級處理，一旦雙方完成合作簽約，將會先辦理規劃設計，早日動工，讓高雄市的河海不受污染、更潔淨。1060313
(中央社)
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