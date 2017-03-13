超跑女神涉吸金詐騙 遭檢方起訴

被車友封為「超跑女神」的林姓女子，被控假借投資名義，涉嫌吸金詐騙上千萬元，讓許多投資人血本無歸。台北地檢署調查後，今天依詐欺罪將她起訴。

檢調獲報，林女在民國99年至104年間，自稱於杜拜經商，並以賓利等高檔名車代步，營造多金、光鮮的一面，加上其面容姣好，因此被車友封為「超跑女神」。

檢調調查，林女對外宣稱自己為某公司執行董事，能借錢給有資金需求的公司「驗資」，並從中收取8％佣金；如投資她的事業，將可獲取2%至4％的利潤。然而，有投資人發現這是一場騙局，不像林女說的一樣，憤而檢舉。

檢調1月中旬發動搜索並約談林女，訊後認定她涉嫌吸金詐騙，並向法院聲押禁見獲准；北檢調查，林女涉嫌吸金詐騙的不法所得約新台幣6000萬元。

此外，一名受害者日前也出面指控，自己投入300萬元資金，但林女只返還近100萬元，還有200萬元未還，因此跑去林女的住家，找她母親商討希望林女還錢。1060313

(中央社)