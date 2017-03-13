梁振英禮數十足 握遍中共政治局每雙手
中國大陸全國政協會議上午閉幕，被選為全國政協副主席的香港特區行政長官梁振英特意站到主席台出口前，與所有中共政治局成員握手。其中，中共總書記習近平還與他寒暄逾10秒。
中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議上午閉幕，補選梁振英為副主席。結果一如預期，梁振英以2066票贊成、13票反對、16票棄權當選為副主席，另有6人未投票。
梁振英當選後，隨即從台下的的委員席走到台上，坐到台上第1排全國政協主席與副主席的位置。
在全國政協會議一閉幕，梁振英就立刻往上站一階，在靠近出口的位子停下，與第2排魚貫離席的中共政治局25名成員─7名常委及18名委員一一握手。走在最前面的習近平除了與梁振英握手，兩人還寒暄起來，後面24個人只好停下來等候。
有現場媒體估算，習、梁二人寒暄的時間超過10秒鐘，明顯較中共官場的一般情況要長，因此成為媒體搶拍的焦點。
隨後，梁振英與後方的大陸國務院總理李克強等人一一握手。待中共政治局25名成員離開，梁振英繼續與全國政協所有副主席握完手，才隨後離開主席台。1060313
(中央社)
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