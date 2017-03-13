放鞭炮炸轎斷了轎擔 5人燒傷警消調查
雲林發生廟會放鞭炮炸轎意外，炸到斷了轎擔，還造成5人燒傷送醫，至於鞭炮來源是否合法，雲林警消今天表示，深入調查中。
位在雲林縣斗六市的梅林福天宮舉辦觀音佛祖聖誕遶境活動，燃放鞭炮慶祝，卻發生意外，火花瞬間噴發，不只轎擔斷了，還造成抬轎人員5人燒傷送醫。
梅林福天宮說，從日據時期就有廟會遶境活動，16日適逢觀音佛祖聖誕農曆2月19日，舉辦慶祝活動。
梅林福天宮表示，鞭炮是信徒贈送，轎底有用白鐵防護，轎班人員也發給牛仔褲保護，不料造成神轎受損及抬轎人員受傷，深感抱歉。
雲林警消表示，沒接到相關通報，受傷人員由廟方自行送醫，至於鞭炮來源是否合法，正深入調查中。1060313
(中央社)
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