高雄大學辦學獲肯定 教育部教卓計畫再加碼3000萬

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高雄大學獲教育部3000萬元獎勵。(郭韋綺翻攝)

高雄大學獲教育部3000萬元獎勵。(郭韋綺翻攝)

高雄大學獲教育部3000萬元獎勵。(郭韋綺翻攝)

國立高雄大學「教學卓越計畫」執行成果有目共睹，深獲教育部肯定，日前宣布再加碼3000萬元獎勵金。高大表示，將延續前期五大主軸，推出深化版「建構移動力+」，持續提升教學研究軟硬體，包括建造將學生靈感創意付諸實踐的創客（Maker）空間、翻轉傳統教與學模式的「未來教室」，以及鼓勵學生提案、問題導向式學習深碗課程。

高雄大學行政副校長連興隆表示，教育部此次獎勵3000萬元為延續性計畫經費，將過往兩年執行成果再深化，推動課程改革如深碗課程、主題式課程，藉以增加學生動手做、加倍活用專業學科知識、團隊合作解決問題等能力，將所學融入日常生活，並進一步展現人文社會關懷、參與在地社區發展。

圖資大樓2樓百坪創客空間亦已規劃中，結合STEM精神，意即科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）等領域，提供不同系所學生腦力激盪，創新、發明、自己製造、雲端創業，將靈感創意付諸實踐、媒合廠商的交流平台。

此外，還規劃結合台境企業股份有限公司之捐款，在土木與環境工程學系建造台境IDEA+講堂未來教室，翻轉傳統教與學模式，改以「學生」為中心，除了有多媒體網路視聽設備，還規劃鮮明色調且能任意搬動的多方向性桌椅，隨不同教學型態彈性改變室內空間，藉以提高師生參與討論，課程更加活潑互動。

連強調，2015年為高大新教卓元年，2年期計畫共獲教育部6,000萬元獎勵，總目標為建構移動力，包括適性移動、區域移動、國際移動、終身移動等，提升學生多元競爭力。

檢視兩年成果相當豐碩，包括推動課程分流、企業聯合認證學程、建立教學品保機制、更新課程地圖、大學入門等，不只安排學生前往海外台商企業實（見）習、出國當交換生，強化學生多元競爭力。

其他成果還有在圖資大樓及各學院設置學生自主學習空間；與泰國朱拉隆功大學合作，首創全國第一個泰語文檢定；開辦英文密集訓練班，輔導學生衝刺多益（TOEIC）英語測驗。

此外開設泰、越語磨課師（MOOCs）」線上教學，免費提供民眾及公務員多元進修學習管道，並與梓官戶政事務所多次為越南新住民家庭開辦生活越語體驗班，培養新二代為南向儲備人才，與高雄中學等多所高中締結教育夥伴、開設科學班與大學課程先修班。

(中時)