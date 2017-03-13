勞動部春安檢查5千家 罰鍰2415萬元
勞動部為預防春節期間，各行業從事歲修、清理或趕工，疏忽作業安全而發生災害，今年1月13日至2月13日執行「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，動員所有檢查人力實施春安勞動檢查5728家事業單位，停工155廠(場)次，罰鍰568廠(場)次、罰鍰金額計2415萬元，並持續實施複查缺失改善。
勞動部職安署指出，春安期間經各勞動檢查機構檢查，共有事業單位違反5731項次，違反內容以高度2公尺以上之工作場所未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備、未依規定落實職業安全衛生管理等占多數，違規名單將於法定訴願期滿，配合訴願決定結果公布於職業安全衛生法第49條專區網頁。
職安署表示，勞動檢查只是最後一道防線，勞工工作安全還需雇主善盡責任，務必加強安全衛生設施及落實安全衛生管理，確實做到零災害，讓每個勞工都平安，沒有遺憾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。