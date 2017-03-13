勞動部春安檢查5千家 罰鍰2415萬元

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勞動部為預防春節期間，各行業從事歲修、清理或趕工，疏忽作業安全而發生災害，今年1月13日至2月13日執行「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，動員所有檢查人力實施春安勞動檢查5728家事業單位，停工155廠(場)次，罰鍰568廠(場)次、罰鍰金額計2415萬元，並持續實施複查缺失改善。

勞動部職安署指出，春安期間經各勞動檢查機構檢查，共有事業單位違反5731項次，違反內容以高度2公尺以上之工作場所未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備、未依規定落實職業安全衛生管理等占多數，違規名單將於法定訴願期滿，配合訴願決定結果公布於職業安全衛生法第49條專區網頁。

職安署表示，勞動檢查只是最後一道防線，勞工工作安全還需雇主善盡責任，務必加強安全衛生設施及落實安全衛生管理，確實做到零災害，讓每個勞工都平安，沒有遺憾。

(中時)