虎尾鎮火化即時播殯葬業務公開透明

我要評比

雲林縣殯葬同業公會理事長廖素珍（右）共同簽署殯葬透明化公約。（許素惠攝）

虎尾鎮公所主秘周瑛坤說明，用手機就能上殯葬所查詢所有火化等業務即時狀況。（許素惠攝）

為杜絕紅包文化，虎尾鎮公所上午與殯葬公會簽署行政透明化公約，四合一查詢軟體同時上線，即刻起，民眾可以透過殯葬所官網即時查詢火化進度，每日火化大體數，火化時間等，喪家不必再走後門關說、送紅包。

殯葬業關說及紅包文化向來遭受詬病，虎尾公所召集縣內殯葬業者宣導殯葬所行政透明化政策，並在會中展示新版殯葬所官方網頁，以及示範如何透過該網頁查詢殯葬業務相關資訊。

雲林縣政府政風、民政相關局處及雲林縣殯葬公會理事長廖素珍等，共同簽署虎尾鎮公所殯葬業務清廉透明公約，雲林地檢署檢察官李文潔並進行反貪法紀宣導的專題演講。

虎尾是繼嘉義、高雄之後，全國第三個殯葬行政公開化的鄉鎮，鎮長林文彬表示，殯葬所業務清廉與否，是重要清廉指標之一，提高行政透明度，將殯葬業務服務簡便化、公平化，相關法規隨手可得，才能化解民眾對黑箱作業的疑慮。

主秘周瑛坤說，公所編列123萬預算，將殯葬業務e化，透過四合一軟體，民眾可上網即時查詢火化、殯儀、納骨、公墓等4項業務辦理情形，同時以上資訊也會在家屬休息室螢幕同步播放，業務公開度大大提升，達成殯葬行政透明化。

廖素珍非常肯定此透明化作為，但希望增加火化爐數。

周瑛坤說明，目前殯葬所有4爐數，每天共可火化20具大體，但3月火化數並未滿額，加上4月開始，殯葬所將天天受理火化業務，也希望大家能有圓滿就是功德，天天時時都是好日吉時的觀念，讓火化業務更順暢。

(中時)