出國用網站訂房 這項糾紛最多
觀光旅遊風氣興盛，網路訂房不僅方便且能迅速比價，漸成國人愛用管道，但消費爭議也與日俱增。消保處分析爭議，提醒使用國際訂房網站前，應先詳閱該訂房平台「常見問題」、「訂房政策」、「相關條款」等免費取消訂房條件，以及退費相關規定，並確認是否能於預訂日期住宿。
消保處表示，國際訂房網站消費爭議多為取消訂房及信用卡刷卡衍生手續費等，各家國際訂房網站規定也不盡相同，包括取消訂房，以及價格是否含稅金或服務費等。
消保處提醒，選擇付款前，應仔細檢視是否提供「免費取消期限」，即使同一飯店，不同房型提供取消條件也可能不同。消費者應評估、確認是否於預訂日期前往住宿，以免該住房無「免費取消」，而當取消訂房時又被加收費用。
另外，訂房網站常推出優惠房價，但通常不提供「免費取消期限」與「延後扣款」條件；且部分訂房網站使用信用卡預付方式，都有額外的海外刷卡手續費，但部分飯店或房型可在住宿當天到飯店刷卡付費，可免除海外刷卡手續費。
消保處也說，消費者訂房成功後，若想改訂或改期，應保存取消訂房及新增訂房之確認通知(郵件)，爭議發生時供作佐證依據；不過，國際訂房平台多屬境外公司，在台也没有分公司，倘發生消費爭議，消費者可直接透過平台電子信箱填送申訴資料，另可撥打平台24小時免費服務專線處理。
(中時)
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