國民黨屏主委蘇清泉服務處 疑遭BB彈擊
國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉在屏東東港的服務處，昨天傳出遭BB彈射穿玻璃，蘇清泉表示，國民常中常委修改黨代表入黨年限及大量入黨的人遭剔除，不排除因而洩憤。
警方表示，蘇清泉東港服務處昨天傍晚玻璃窗被服務處人員發現有1個彈孔，警方前往採證，發現是BB彈，已調閱監視器錄影畫面查證中。
服務處人員表示，昨天下午3時許疑似有聽到奇怪聲響，當下未發現異狀，也沒有遭人闖入或恐嚇，直到下班前才發現。
由於目前正值農漁會選舉，恆春區漁會日前抗議國民黨屏東縣黨部「插手」漁會選舉，蘇清泉表示，恆春離東港遠，應該不至於到東港「下手」，而東港地區漁會選舉單純，應該也不至於。
蘇清泉研判，現在吸毒人口多，吸毒人所為是可能性之一；可能性之二是，國民黨中常會最近通過新入黨或回復黨籍者可參選黨代表資格由4個月延長為1年的決議，引起非常多年輕黨員的憤怒；可能性之三，大量入黨的黨員被剔除，這些人把氣出在黨部及黨部主委身上是有可能。
蘇清泉表示，東港服務處是他在擔任立委的服務處，目前仍進行民眾請願、婚喪喜慶紅白包及法律等服務，所有費用由他個人支付。
國民黨屏東縣黨部書記長林育先表示，屏東縣農會總幹事和理事長選舉目前仍進行中，局勢是藍營掌握當權派多：因此，蘇清泉服務處與農漁會選舉的關係應該不大。1060313
(中央社)
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