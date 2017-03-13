薪資喬不攏 柏林2機場地勤將罷工25小時
德國服務業工會表示，首都柏林2座機場地勤人員今天將展開25小時罷工，在薪資爭端中加強行動。這波爭端已造成大約1000個航班取消。
根據路透社，柏林機場發言人說，幾乎所有航班今天都會取消，順菲爾機場（Schoenefeld）取消194班，特格爾（Tegel）448班。
德國服務業工會（Verdi）在聲明中說，特格爾和順菲爾機場地勤人員將在13日上午4時（台北時間上午11時）開始罷工，14日上午5時（台北時間中午12時）左右結束。
漢莎航空（Lufthansa）表示，從法蘭克福和慕尼黑到柏林，以及從柏林到那些城市的所有航班今天都會取消，但沒有透露受牽連的航班數量。
工會希望將地勤人員時薪從約11歐元調漲到12歐元（約新台幣402元），並納入1項1年集體薪資協定。管理層最初建議4年漲約1角，然後又加碼改為建議3年增加8%。工會談判代表稱漲幅太小且歷時太長，以致無法取得共識。
除了漢莎航空之外，柏林航空（Air Berlin）、易捷航空（easyJet）和瑞恩航空（Ryanair）等業者都有班機服務上述2座機場。（譯者：中央社盧映孜）1060313
(中央社)
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