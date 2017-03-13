卸任不得安寧 歐巴馬遭兄曬肯亞出生證明

歐巴馬的哥哥馬利克手拿和歐巴馬的合照。(圖/美聯社)

美國前總統歐巴馬(Barack Obama)儘管已經在年初卸下了總統大任，但他仍不得安寧，因為他的哥哥馬利克（Malik Obama）又再次掀起了他的出生地爭議！馬利克上周於推特上po出了一張歐巴馬的出生證明，而上面竟寫著歐巴馬出生於肯亞，而非之前所證實的美國，儘管這張「新出爐」的出生證明真偽不明，但馬克利此舉讓歐巴馬再陷川普(Donald Trump)在選前強力抨擊的出生地陰謀論。

馬利克上周四在推特放上了一張歐巴馬的出生證明，是一張由肯亞濱海省綜合醫院所開的出生證明，證明了歐巴馬是在該醫院出生，而其他個人資料，包括生日、父母親的名字等，都和歐巴馬吻合。儘管這張出生證明的真實性仍有待確認，但身為歐巴馬同父異母哥哥的馬利克，貼出了這張出生證明，還是引起了不小的轟動，並再次掀起了歐巴馬出生地爭議。

馬利克在上周四推特上PO出一張疑似是歐巴馬的出生證明，上面顯示歐巴馬出生於肯亞。(圖/Twitter@ObamaMalik)

而據《每日郵報》報導，這份文件也曾在2009年時，被人拿到拍賣網站上拍賣，並售價100萬美元，不過事後因為違反該網站「不得販售政府文件」的規則，而被下架。

歐巴馬在當上總統之後，就時常被一些右派分子抨擊其出生地根本不在美國境內，因此沒有資格擔任美國總統，這也讓歐巴馬在2011年時公開了自己的出生證明，顯示他是在夏威夷檀香山出生的。不過儘管如此，在去年的選戰中，川普還是多次批評歐巴馬偽造出生地，甚至還說在當選之後，要徹查此事，也讓歐巴馬始終甩不開出生地的爭議。

白宮曾在2011年時公開歐巴馬的出生證明。(圖/The White House)

歐巴馬的同父異母哥哥馬利克和歐巴馬的兄弟情誼一直撲朔迷離，過去兩人看似十分要好，儘管他們沒有一起長大，但是仍互相擔任彼此婚禮中的伴郎，馬利克也表示，歐巴馬曾多次邀請他至白宮做客。另外，他也曾在2013年時接受採訪時說：「我們當然非常親近」，更說是自己帶著歐巴馬在1988年回肯亞尋根的。

馬利克推特的頭像是頭戴川普競選團隊的帽子，上面寫著「讓美國再次偉大」。(圖/Twitter@ObamaMalik)

不過兩人之後似乎上演了「兄弟鬩牆」的戲碼，曾經支持民主黨的馬利克在去年選前表示，自己支持川普，不但是因為認同川普的政策，也是因為對弟弟歐巴馬非常失望。他也曾說自己以歐巴馬為榮，但歐巴馬在擔任總統期間，都沒有幫助肯亞的親人，他認為家人應該互相幫助，而歐巴馬應該給肯亞的家人一些金錢上的資助，因為他們並不如大家想像的富裕。另外，兩人不合的原因之一被懷疑是因為歐巴馬政府曾干預利比亞的內政，導致格達費(Muammar Gaddafi)死亡，而馬利克曾宣稱格達費是他的好友。

(中時電子報)