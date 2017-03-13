嘉義大學音樂劇公演《美女與野獸》

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嘉義大學音樂學系今年3月的音樂劇公演，推出目前最火熱的經典名劇《美女與野獸》（Beauty And The Beast），17日至18日在嘉義市政府文化局音樂廳連演3場。

嘉大音樂學系主任張俊賢表示，10餘年演出花木蘭、羅蘭海岸、真善美、美女與野獸，鐵達尼號、小美人魚、仙履奇緣等經典名作改編的音樂劇，擄獲雲嘉地區觀眾及樂迷的心。

張俊賢表示，此次特別聘請專業舞台設計、動畫設計、道具製作、專業化妝老師、舞蹈老師及戲劇老師協助指導，將帶給觀眾全新的視覺及聽覺饗宴。

演出場次：3月17日19:30、3月18日14:30、19:30

地點：嘉義市政府文化局音樂廳（嘉義市東區忠孝路275號）

(中時)