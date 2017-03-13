嘉義大學音樂劇公演《美女與野獸》
嘉義大學音樂學系今年3月的音樂劇公演，推出目前最火熱的經典名劇《美女與野獸》（Beauty And The Beast），17日至18日在嘉義市政府文化局音樂廳連演3場。
嘉大音樂學系主任張俊賢表示，10餘年演出花木蘭、羅蘭海岸、真善美、美女與野獸，鐵達尼號、小美人魚、仙履奇緣等經典名作改編的音樂劇，擄獲雲嘉地區觀眾及樂迷的心。
張俊賢表示，此次特別聘請專業舞台設計、動畫設計、道具製作、專業化妝老師、舞蹈老師及戲劇老師協助指導，將帶給觀眾全新的視覺及聽覺饗宴。
演出場次：3月17日19:30、3月18日14:30、19:30
地點：嘉義市政府文化局音樂廳（嘉義市東區忠孝路275號）
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。