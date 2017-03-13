高苑科大接待台日青年交流派遣團 拉近台日友好關係

高苑科大熱情接待日本崇城大學學生。(郭韋綺翻攝)

日本重量級社團法人--國際協力中心(JICE)，今年選派位於熊本縣的崇城大學25位青年學子，由大嶋教授領隊，來台訪問一星期。高苑科技大學以地主之姿歡迎該訪問團的到訪，並展開以深度交流方式，拉近台日友好關係。

這次日本國際協力中心主辦的台日青年交流派遣團活動目的，除宣揚日本觀光和文化，並深入台灣家庭，期望了解台灣當地文化。除台日雙方學生發表演說與簡報外，崇城大學也帶來熊本熊熱舞和少女服裝表演，氣氛達到最高潮。

高苑科大也以今年在邱翠華老師率領參加日本山梨縣舉辦的國際藝術料理比賽榮獲冠軍的料理款待佳賓。還安排戶外烤肉教學，讓日本學生體會台式BBQ，更讓同學同時體驗輕艇和九宮格投球活動。

日本學生參觀高苑科大獨具教學特色的創意中心和日本文化學苑，台日學生分別以英、日文討論台日飲食文化及大學生活的差異，傍晚在依依不捨的心情下。日本國際協力中心表示，高苑科大讓學生們以輕鬆的方式，對台灣有更多認識，務實地幫助學生拓展國際觀。

高苑校長趙必孝說，台日青年交流派遣團之後拜會高雄市政府，聽取高雄防災應變中心簡報，高市2015年遭受無預警的氣爆事件，熊本縣在2016年也遭受大地震侵襲，皆帶來大量傷亡，希望透過此次交流，讓日台青少年交流派遣團也認識到防災的重要性，也讓雙邊的關係更為拉近。

趙必孝說，高苑科技大學與日本熊本縣一直有著良好的友誼，2016年熊本大地震，高苑科技大學董事個人出錢出力，捐贈100萬日幣重建基金給熊本縣，更在熊本縣蒲島縣長的見證下，高苑科大與崇城大學簽下學術友好交流，也因此種下友好關係，創造本次日本國際協力中心主辦的台日青年交流派遣團活動。

近年高苑致力於辦學，屢獲教育部好評，在2013~2017年之間獲得教育部卓越計畫二億五百萬補助。

趙必孝指出，未來將在既有的基礎上，與日本擴大學術和產業交流，此外高苑近年成立日系企業產學服務發展中心，加強與日本產學合作和學術交流，近年辦理的海外實習，頗獲好評，日本紛紛前來尋求合作機會，媒合國際人才。高苑科大也將在今年下半年選派近百優秀學子遠赴國外實習與交流，提早進入職場和業界接軌，提升競爭能力。

(中時)