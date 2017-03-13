追乳瑪琳下游 北市尚有20家待稽查
遠東油脂上周驚爆使用過期無水奶油，再製成乳瑪琳、酥油等共19項產品。台北市衛生局昨前往遠東油脂台北門市部稽查，並取得下游經銷商資訊，稽查北市27家下游經銷商。至今日上午9時稽查結果，已稽查7家業者，合計下架231.71公斤，另有20家未營業者，已先電話通知業者下架，今日將持續稽查。
台北市衛生局食品藥物管理處處長王明理表示，北市今日通路輔導通報及自主下架共219家業者，連鎖賣場通路共下架199.558公斤，累計下架總量已達431.268公斤。
依《台北市食品安全自治條例》規定，業者應於昨日前將有效日期到9月30日前的乳瑪琳等19項產品，全數完成下架，違者開罰3萬到10萬元罰鍰。
王明理說，遠東油脂台北門市部即日起提供服務專線並受理退貨，台北門市部電話02-25411579，桃園總公司電話03-3612248（上班時間上午8時30分至下午5時30分），建議食品業者或消費者持有應下架產品，應速撥打服務專線向該公司反應。
(中時)
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