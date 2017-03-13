報復太永浩脫北 金正恩下令暗殺2外國商人
北韓前駐英公使太永浩投誠南韓後行事高調，多次接受媒體採訪，表達對北韓議題的看法，但他的活躍也讓自己惹禍上身。英媒報導指出，為報復太永浩叛逃，北韓領導人金正恩透過密碼廣播，發出對2名外國人的暗殺令。
根據英國《星期日快報》（Sunday Express）獨家報導，北韓平壤電台10日前播出一段7分40秒的密碼廣播，提及「數學作業」及一本未公開書中的數個頁數。該段密碼解碼後，證實為金正恩針對1名英國商人、1名美國商人的暗殺令，內容提及2人資訊及工作地址。
知情人士透露，該名英國人在倫敦金融城工作，與英國保安部門一直有連繫，他在一場酒會上結識太永浩，之後更成為太永浩叛逃行動的幫手。目前當局已採取適當措施保護2名外國人的安全，這是北韓首次將外國人列為暗殺目標的案例。
(中時電子報)
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