好像遊樂園！公園大改造 海盜船、太空城堡有亮點
扭轉傳統公園形象，不只提供市民散步、遛小孩，更能有趣到如同一座巨型都市遊樂園。北市社區公園近年展開大改造計畫，為老舊兒童遊戲場修繕換新裝，把沙坑、盪鞦韆、溜滑梯結合海盜船、太空城堡等元素，提升社區公園樂趣，北市街頭彷彿變身一座大型免費遊樂園。
►宇宙迷的太空城堡星球
飛向宇宙，浩瀚無垠！萬華青年公園是北市大型運動公園之一，今年9月將邁入建園40周年，不僅有游泳池、高爾夫練習場、棒壘球練習場、網球場、籃球場、羽球場、溜冰場等設施，還有多座兒童遊戲場可以讓孩童玩耍，其中的太空城堡溜滑梯歷史更已有30多年。
近日青年公園的太空城堡磨石子溜滑梯新裝曝光，將原有的彈性地墊鋪面改為沙坑設計，也為主體城堡的小火箭、摩登火箭變裝，城堡內外部空間更繪製太空及機器人主題彩繪，營造出太空的氛圍，增加兒童遊戲組場的多元樂趣。
►虎克船長的冒險海盜船
而內湖的碧湖公園以大型海盜船為主題，把140平方公尺的大沙坑，結合巨型木造海盜船的船首及船尾元素，中央架設攀爬塔塑造船桅意象，還設置船舵、傳聲筒以及充滿挑戰的3.9公尺高攀爬網，讓小朋友在多動線穿越及平台設計的海盜船艙內展開一場虎克船長遊戲，體驗社交、體能、挑戰自我的樂趣。
且除了一般型鞦韆，兒童遊戲場也新增網籃鞦韆、與無障礙式的座椅鞦韆；其中可親子共乘的網籃鞦韆，可躺可臥，深受大小朋友喜愛，讓所有使用者都能在綠意草坪上享受或回味童年的樂趣。
►可愛動物區的繽紛森林
行天宮附近的榮星公園，打造全年齡層親子同樂及無障礙共融式遊戲場，誰說溜滑梯一定要排隊爬樓梯？兒童遊戲場結合沙坑、攀爬網、爬坡繩索，以及豐富色彩的可愛動物的森林元素，讓大小朋友可以透過不同方式找到遊玩樂趣。
此外，榮星花園也是北市12座生態公園之一，榮星生態池中種植有野薑花、水芋等水生植物，昆蟲及鳥類豐富，4、5月可欣賞螢火蟲，且還有50年代種植的特色九重葛花廊景觀、高聳肯式南洋杉圍繞的大草坪，不僅適合遊戲、野餐，每年春節前後也是到此賞梅的最佳時刻。
(中時電子報)
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