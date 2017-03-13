美國可卡犬 獲英國克魯福茲狗展首獎
1隻叫做邁阿密的美國可卡犬，今天在伯明罕贏得英國克魯福茲狗展（Crufts）首獎。
路透社和「每日郵報」網站（MailOnline）報導，這隻毛色有黑色、白色和咖啡色的獵犬，與來自56國將近2萬2000隻狗狗競賽4天後，榮獲「全場總冠軍」（Best in Show）的殊榮。
馴狗師林恩（Jason Lynn）表示：「牠相當特別...我非常驚訝和興奮。」擁有126年悠久歷史的科盧弗茨狗展，號稱是全世界最大的狗展。
總共有7隻狗狗進入在伯明罕國家展覽中心舉辦的決賽，叫做法蘭奇（Frankie）的迷你貴賓犬奪下「全場後備總冠軍」（Reserve Best in Show，亞軍）。（譯者：中央社陳昱婷）1060313
(中央社)
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