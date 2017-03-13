綠島油污 環署：修法提高罰鍰上限3億

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綠島海岸油污事件，環保署水質保護處長葉俊宏今天說，將盡速提出修法將污染海洋者的罰鍰上限從150萬提高至3億元、增訂追繳不法利得。

民主進步黨立法院黨團幹事長葉宜津上午召開記者會表示，將修正海洋污染防治法（簡稱海污法），提高污染海洋者罰鍰，從現行新台幣30萬到150萬元，提高至最高罰鍰3億元，增訂追繳不法利得。另外，因應司改會議要求環境案件應訂吹哨條款與增訂檢舉獎金。

葉俊宏上午出席民進黨立法院黨團記者會表示，10日晚間接獲通報，11日搭飛機轉搭船展開油污清除，綠島燈塔經過中寮漁港到睡美人岩，約7.1公里，礁岩上的油污經刮刀刮除後，今天展開高溫高壓沖洗；至於海底下的污染，第一次碰到，過去都是岸上油污。

他說，海底油污昨天下午有14名潛水人員協助清理，先把中寮漁港的油污清除，再往漁港外的污染繼續清除，整個應變的人力、器材、資源、經費等沒有上限，全力支援台東縣政府做好除污工作。

他表示，將盡速提出修法草案，對排放廢油水的污染，罰鍰上限從150萬提高至3億元，搭配提高罰鍰上限將制定裁罰準則，會考量船舶大小、船東財力對環境的污染等因素；吹哨條款與檢舉獎金也會放在海污法中盡速修正，回應司法改革會議的訴求。

至於船東是哪個國籍？葉俊宏說，主要基於調查不公開，必須依法請船東提供船上相關廢油水資料，做最後證據的判斷，因此無法提供船舶相關資訊。

來自台東選區的民進黨立委劉櫂豪說，油污事件蓄意行為等於謀殺行為，謀殺綠島海面與海底豐富的海洋生態，影響潛水或吃海鮮民眾的健康、生命，這樣形同謀殺的行為，目前法律處罰太輕，只有30萬到150萬元，無法有效遏阻。1060313

(中央社)