青壯年下背痛 醫師：多數患者被誤診
台中市一名男子從16歲起出現多處關節腫痛及下背痛，找不出病因，中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任魏正宗今天說，多數患者被誤診，其中近3成是脊椎關節炎。
魏正宗指出，大部分民眾都有下背痛的經驗，但多數的下背痛，並沒有被正確診斷出原因，尤其是青壯年出現下背痛，常延誤診斷，其中近3成可能是自體免疫造成的脊椎關節炎。
在一項由台灣領軍的跨國流行病學調查發現，脊椎關節炎在開發中國家的發生率男女比例約2：1，平均發病年齡為28歲，平均被正確診斷年齡是38歲，亦即患者平均發病10年後才被正確診斷出來。
魏正宗以這名29歲男性患者為例指出，患者從16歲起就常發生多處關節腫痛及下背痛症狀，早上起來甚至脊椎僵硬動彈困難，一直誤為痛風或跌打損傷引起，看過很多中西醫，多年來反覆發作，直到近年才被診斷出是自體免疫造成的脊椎關節炎。
魏正宗說，由於這名患者是基因問題造成，病情無法根治，只能靠長期控制，最重要的是要運動，其次才是藥物治療，可以做一些幫助脊椎柔軟的運動，例如游泳、體操等。
想了解自己的腰椎柔軟度，魏正宗說，可以進行指尖離地試驗來測試，如果彎腰手指向下距離地面在10公分以內，就表示腰椎柔軟度還可以，如果差過10公分就表示腰椎柔軟度不足。
魏正宗表示，發生在45歲以前的下背痛或僵硬，超過3個月，休息無法減輕或有夜間疼痛、晨間僵硬等症狀，都應懷疑有無脊椎關節炎，最好尋求有經驗的免疫風濕科醫師執行診斷，否則誤診率極高。1060313
(中央社)
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