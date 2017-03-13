新店太平宮開漳聖王誕辰 朱立倫祈福

新北市長朱立倫今天參與新店太平宮祝壽儀式，祈求新北市各項重大建設，都能在開漳聖王的庇佑下順利推動。他說，感謝太平宮參與地方公益活動，肯定長年奉獻地方的努力。

新店區太平宮位於新店安坑大坪頂，興建於清朝嘉慶年間，已經有210年歷史。民國38年、50年重建。太平宮主要祭祀開漳聖王，也配祀福德正神。是當時漳州移民的信仰中心，由於新店溪以南安坑地區，是由漳州籍先民開發，墾民為感念神佛庇佑，因此建祠。

「開漳聖王」陳元光，是源於大陸福建漳州的原鄉神祉。陳政、陳元光父子平定閩南，建置漳州，後世子民感他的德政立祀，在舊漳州府的7縣1廳，不分閩客庄都有祭祀，每年農曆2月14日至16日春祭、9月初1至9日秋祭。

太平宮今天舉行熱鬧慶祝活動，朱立倫表示，太平宮保佑新店區居民平安、順利，今天也為所有的市民祈福，尤其，新北市有許多建設正進行，希望在庇佑下，市政順利推動。1060313

(中央社)