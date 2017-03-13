林(峰)正認為司法官有其本位 不易體察民怨

司改國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正今天說，他過去長期從事司法改革運動，常發現司法官有其本位，「他們不太容易體察到民間的抱怨，使雙方巨大的鴻溝長期無法拉近關係」。

「寶島聯播網」今天發出新聞稿指出，司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正上午接受專訪。林(峰)正在專訪指出，過去他長期從事司法改革運動，有所體悟，有很多的機會在各種場合與法官、檢察官對話，在對話過程常常發現，「畢竟法官、檢察官還是有他的本位，雖然他們的工作很辛苦，他們事實上不太容易體察到這個社會為什麼對法官、檢察官有這種抱怨，雙方之間巨大的鴻溝長期無法拉近」。

對於外界質疑司改國是會議是行政權干預司法獨立，林(峰)正說，「如果司法院和法務部可以自行改革，那社會不會對司法的批評這麼強烈」。

林(峰)正指出，1999年政府就曾開過司法改革會議，當時120位委員中，非法律人僅占了20位，因為一般民眾不知道在幹嘛，所以成績很難看，現在看起來就是已經拖了20年，「如果說司法獨立，司法院、法務部可以改革，那就不會靠其他機制來推動了」，所以蔡總統才希望能用一個機制來讓政府與民間對話。

對於外界質疑「殺人犯也當委員」，林(峰)正說，第五分組裡有兩個重要議題「獄政與毒品政策」，這是過去的邊緣議題，之所以選擇曾犯下殺人案的律師劉北元，就是看中其曾有監獄經驗。

林(峰)正指出，吸毒的再犯率高、監獄超收等，都是外界不關心的議題，一般人認為「這些都是壞蛋，最好關死，誰叫他們犯錯」。林(峰)正說「除非把全部的犯人都殺死，但不可能啊，如果他現在晚上睡覺連一個床位都沒有，那他假釋出來的時候會怎麼對待我們？」。

林(峰)正指出，劉北元出獄後除了寫書揭露懺悔經過，也用具體行動幫助犯錯的人，「他是使用者，他知道監獄裡面有什麼待遇」。不希望最後只看到只有官方說法，應該徹底把問題挖掘清楚，包括基本的生活條件、假釋的程序、如何回歸社會，降低再犯率也保護社會安全。第五分組也同時也找了長期關心獄政的宜蘭監獄基層管理員林文蔚。

另外，有團體呼籲設立常設機構來推動司改，借鏡日本經驗，林(峰)正說，總統府保持開放的態度，「如果我們真的照日本經驗，我個人不覺得不是一定不能做，我們要非常小心，一定要評估清楚，行政干預司法的疑慮降到最低，才能來做」，否則「問題還是沒有解決」。1060313

(中央社)