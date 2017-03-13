陸媒：殲20部分匿蹤性能或優於F22

我要評比

中國大陸先進匿蹤戰機殲-20已經服役，有分析指出，殲-20的部分匿蹤性能或優於美國匿蹤戰機F-22。

觀察者網今天刊登分析文章指出，殲-20繼承並發展了美國F-22、F-35和俄羅斯T-50等戰機的部分先進理念。

文章說，戰機的雷達散射截面是整個飛機匿蹤設計的基礎，根據資料，F-22的正向雷達散射截面達到0.1平方公尺級別，T-50為0.5平方公尺。

文章指出，殲-20這項指標至少達到與F-22不相上下的水準，才能對美國形成足夠挑戰。

除了通過改變戰機外形來降低雷達散射強度外，還有一種途徑可幫助戰機達到匿蹤效果，那就是採用雷達吸波塗料來消耗雷達波散射功率，從而降低飛機雷達散射截面，稱之為材料匿蹤技術。

文章指出，有資料指殲-20採用了局部等離子體隱形技術、反無源探測塗料，匿蹤性能已達到或超越了美軍的F-22。

此外，重型戰機的好處很多，其中重要一條就是載彈量大，而殲-20的載彈倉大於F-22。

文章分析，從公開的照片看，儘管殲-20的機腹彈艙結構大致類似於F-22，但無論是艙門還是彈倉內部深度，殲-20都顯得比其他匿蹤戰機大一些。

另外，殲-20機體較長，後腹部還有改進加裝彈倉的潛力。

文章並表示，大陸目前已能夠生產優於美國的鐳射成形鈦合金構件，憑藉鐳射鈦合金成形技術，大陸成為目前世界上唯一掌握鐳射成形鈦合金大型主承力構件製造並且裝機工程應用的國家。

香港軍事評論員梁國樑於去年12月率先披露殲-20正進行戰役和戰術演練，預料今年可部署百架，而且已有新型號殲-20A。

文章指出，殲-20戰機是由成都飛機工業集團研製和生產。目前成飛擁有2條殲-20生產線，一條是生產殲-20的基本型，裝備俄製AL-31發動機；另一條生產殲-20A型，裝備陸產WS-10B太行發動機。

據說，最近成飛加開第三條生產線加快生產速度，同樣生產殲-20A戰機。3條生產線各以每月1架的速度，年產量共計36架。

文章指出，到了2019年底，成飛將擁有第4條生產匿蹤戰機的生產線，屆時將會試產殲-20B，測試新型陸產WS-15峨眉發動機。

據分析，WS-15專為匿蹤戰機設計，動力巨大，推重比達到和超過10。殲-20B裝備WS-15後巡航速度可達1.8馬赫，最高速度超過2.2馬赫，與F-22戰機不相上下。1060313

(中央社)