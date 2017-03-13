WBC》則本昂大放火引議 日教頭霸氣回應
日本隊昨雖擊敗荷蘭隊，驚險奪得複賽首勝，不過9下沒有如前幾戰推出牧田和久關門，而是改由則本昂大上陣，最後未能守成遭荷蘭追平，讓不少球迷紛紛提出質疑，不過面對輿論，總教練小久保裕紀除仍肯定則本的表現，並瀟灑地回應，「就是要用則本，沒有為什麼。」
球迷會有此反應並不奇怪，畢竟日本早在預賽對戰古巴跟澳洲，牧田就已經證明他有能力扛起終結者，但當時投手教練權藤博沒有給出明確答案。昨役8局時，兩人都在牛棚準備，最後權藤博先喊了則本，則本說「8局時權藤教練跟我說『去吧！』，我明白肩負重任，不過隨時都有做好準備。」
「應該是想用三振型投手！」日媒《Number Web》報導，牧田坦言當時他也以為自己會上，但或許是小久保打算憑藉力量與荷蘭打線硬碰硬，才做出這樣的選擇。然而，儘管不能全然以結果判定，但就則本沒挺住壓力砸鍋，「陰柔派」的牧田2局6上6下無失分來看，小久保的這步棋走得並不聰明。
2015年12強時，則本就從後援出發，儘管準決賽對南韓救援失敗，但表現尚屬稱職；不過這次經典賽後援2場投3.2局失4分，自責分率高達9.82，且首位上壘者出現後狀況落差大，似乎不太適應如今的定位。報導建議，端看牧田能冷靜面對危機，季賽也是後援出賽，應拔擢他為終結者，讓則本回歸熟悉的先發，會是較理想的安排。
(中時電子報)
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