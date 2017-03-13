憨帥花瓶7年賺70億 艾希頓庫奇投資Uber太神！

常被塑造成憨傻帥哥的艾希頓庫奇，投資眼光精準無比，如今有50億身價，幾乎都不是靠拍戲賺來的。(達志影像)

好萊塢一線男星艾希頓庫奇，這幾年作品頗少，且罕見地重返小螢幕，然去年他卻登上《富比士》封面，被稱為「科技業的頂尖投資者」，個人身家達50億元台幣，想當初他出道時，譏他是「男花瓶」的人看了此情此景應該傻眼了，小艾經營副業眼光之精準，讓人跌破眼鏡。

當初以《豬頭，我的車咧？》、《新婚告急》、《飯飯之交》走紅的小艾，其實只是中產家庭裡的孩子，《蘋果日報》報導，他10歲時跟爸爸去工地打工，高中時做過清潔工、肉販與工廠作業員，之後申請進入愛荷華大學生化工程系，因為長得又高又俊俏，在模特兒比賽奪冠，因此入行，當初靠電視演出闖出知名度，甚至於2003年當起電視劇製作人，然小艾在螢光幕上的形象，多被塑造成憨傻的男花瓶，不過他不介意，還表示「智慧被低估反而是有好處的」。

艾希頓庫奇沒有商業背景，一般人不會把他與「趨勢」、「科技」聯想在一起，但他不願被定型，2002年他成立Katalyst製作公司，透過挖角來的數位總監而認識了一些矽谷菁英，他表示來往時，很多人以為他都聽不懂，也因此會將很多資訊會毫無防備地說出口，「其實有9成的時間我都很仔細地聽」。

2009年，艾希頓庫奇就這樣聽取了矽谷朋友的建議，投資「Skype」，2年後微軟以86億美元(2686億元台幣)買下Skype，讓他大賺3倍，又7年前他與瑪丹娜的經紀人蓋歐瑟利合開「A-Grade」創投公司，投資「Spotify」、「Uber」、「Airbnb」等初創的科技公司，陸續將三千萬美金(9.3億台幣)投向70個項目，如今回收約8倍之多，爽賺2.5億美金(約78億台幣)。

(中時電子報)