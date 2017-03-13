永靖鄉農會理、監事難產無解 代表赴縣府陳情

永靖鄉農會因理、監事資格紛爭，至今仍難產，支持總幹事林秀惠代表今天齊赴縣府陳情。（吳敏菁攝）

永靖農會總幹事林秀惠陳情盡速公告理、監事候選人名冊及選舉事務。（吳敏菁攝）

永靖農會代表赴縣府陳情。（吳敏菁攝）

縣府農業處和陳情說明處理的方向。（吳敏菁攝）

彰化縣各級農會明天選舉農會理事長，永靖鄉農會因理、監事資格紛爭，至今仍難產，支持總幹事林秀惠代表今天齊赴縣府陳情，林秀惠要求縣府盡速依法公告理、監事候選人名冊公告和選舉等事務，縣府表示已經以最速件請示農委會處理的依據和方向。

彰化縣各農會3日完成第18屆理、監事選舉，因理、監事候選人資格出現疑慮未能在2月24日前完成公告及書面通知候選人等程序，導致無法選舉理、監事。

這次永靖鄉農會派系內鬨，外界也看得眼花撩亂，理事長葉麗娟和總幹事林秀惠不合，相互較勁角力，葉麗娟尋求原縣府計畫處長、現為縣府秘書謝昌達加入戰局。

農會代表選舉，林秀惠在45席會員代表中掌握36席，本已穩抄勝算了，卻爆出理、監事候選人資格不符紛爭，原檢舉1人資格不符，為公平起見，第2次全面資格審查，結果16名登記理事選舉人中，只有9人合格，監事6人中3人合格、1人有疑慮、2人資格不符，理事長未蓋章，資料尚未送縣府，未公告審查結果，無法選舉理、監事。

眼見現任理事長任期就要屆滿，卻連理、監事都還沒選出來，今天支持林秀惠代表齊赴縣府陳情，林秀惠質疑葉麗娟技術性拖延，故意不蓋章，陳情代表要求縣府立即停止理事長職權或解除職務。林秀惠不滿放著不管，永靖農會是不是要陷入無人管理狀態？此例一開，日後對全國各級農會選舉文化，將產生怎樣的衝擊？政府又如何彰顯公權力和公信力。

農業處副處長郭至善表示，縣府沒有預設立場，秉公依法行政，永靖農會因有人檢舉理事資格不符，複查衍生糾紛，農會內部意見分歧，縣府以最速文件請示農委會，來確定處理的依據和方向，若不先確立依據，逕行選舉結果恐接續仍會紛爭不斷。

(中時)