NBA》客場險勝湖人 七六人中止4連敗
明星賽後9戰只贏2場的七六人，13日作客洛杉磯，靠著薩瑞奇在最後4秒2罰中1，最終以118比116氣走湖人，中止近來4連敗、客場5連敗。
本季七六人在選秀探花恩比德復出後打出難得的好成績，但自從恩比德在1月下旬受傷後就陷入低潮，20場比賽吞下14場敗績。此役，帶著8分領先進入決勝節的七六人，決勝節被主場作戰的湖人追擊，甚至在最後1分12秒反被超前，麥康奈爾中距離跳投得手，七六人要回領先優勢，小蘭斯在最後5秒飆進三分球，湖人追成116比117，隨後祭出犯規戰術，薩瑞奇2罰中1，留給湖人一線生機，可惜已無暫停可用的湖人，搶下籃板的蘭道爾，帶球過半場後只能倉促出手，企圖想要壓哨逆襲勝的願望無奈落空。
同樣狀況欠佳的湖人，前陣子苦吞8連敗，好不容易在前場從太陽手中止敗，此役功虧一簣，西區戰績墊底，晉級季後賽之路漸行漸遠。
七六人投籃命中率51.9%，三分球投籃命中率41.7%，薩瑞奇29分、7籃板最佳，歐卡佛23分，卡巴羅特18分；湖人克拉克生從替補出發，險些就能當勝利英雄，30分、6籃板、8助攻，蘭道爾21分、12籃板。
(中時電子報)
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