遠東油脂問題產品 北市下架逾400公斤

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遠東油脂用過期原料製作乳瑪琳等多項產品，台北市衛生局12日前往遠東油脂台北門市部及其27家下游廠商稽查，並輔導其他業者自主下架，台北市共下架431.268公斤。（北市衛生局提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年3月13日

遠東油脂用過期原料製作乳瑪琳等多項產品，台北市衛生局昨前往遠東油脂台北門市部及其27家下游廠商稽查，並輔導其他業者自主下架，台北市目前共下架431.268公斤。

遠東油脂台北門市部共負責63家下游廠商，其中有27家在台北市，衛生局昨天前往稽查，台北市衛生局食品藥物管理處長王明理表示，截至今天上午9時，已稽查7家業者，合計下架231.71公斤。

王明理說，除稽查下游廠商，也通報219家通路業者，包括賣場、百貨公司等，共下架199.558公斤，累計下架431.268公斤。

王明理表示，依「台北市食品安全自治條例」第10條規定，業者應在得知食品不安全訊息時，48小時內要自行完成下架，意即業者應於13日凌晨0時前將遠東油脂所產的問題製品下架，違者依同例第18條裁處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰。1060313

(中央社)