印地安泉網賽 詹詠然女雙晉8強

我要評比

台灣網球女將詹詠然和搭檔在印地安泉網賽女雙賽事，以直落二擊敗對手，成功晉級8強。

世界職業女子網球協會（WTA）總獎金766萬9423美元（約新台幣2億3734萬元）的印地安泉網賽（BNP Paribas Open）當地時間3日起在美國加州進行。

詹詠然和瑞士名將和辛吉絲（Martina Hingis）搭檔，在女雙賽事以6比1、7比5擊敗斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）和西班牙女將桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）的組合，成功晉級8強。1060313

(中央社)