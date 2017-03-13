郵局金融卡也能買淘寶 第2季上路

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中華郵政金融卡也可跨境支付，中華郵政董事長翁文祺今天表示，將和中國大陸支付寶合作，今年第2季民眾就可受惠。

中華郵政董事長翁文祺今天表示，為便利兩岸民眾消費，已經規劃透過財金公司跨境電子支付服務平台轉接、清（結）算及技術支援服務，與境外支付機構合作，辦理跨電子支付業務，預計今年第2季上路。

翁文祺說明，首家合作的機構是中國大陸支付寶，這項功能開通之後，民眾要買淘寶網商品將更便利，過去需要支付信用卡1.5%手續費和3%手續費，但未來持晶片金融卡，透過中華郵政的Web ATM，就只要1%手續費。

中華郵政目前在台發行約1400萬張晶片金融卡，未來都可以使用，但購物有金額上限，每天每筆最高限制消費10萬元。1060313

(中央社)