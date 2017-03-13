美廚藝學院培訓課登台 西餐主廚爭報名

法國有藍帶學院，美國則有廚藝學院，培育近5萬名傑出校友，如知名美食節目主持人波登。美國廚藝學院將首度在台灣推出認證課程，吸引不少西餐主廚報名。

美國廚藝學院（The Culinary Institute of America，簡稱CIA）在西餐界赫赫有名，創校71年，有近5萬傑出校友，95%受聘於米其林或星級飯店知名餐廳、高級牛排館、餐飲集團或從事廚藝教育，旅遊探險頻道節目「波登不設限」的主持人安東尼波登，也是校友之一。

CIA今年將首度和文化大學推廣教育部和華岡興業基金會合作，在台灣推出全亞洲獨家、僅限12席的認證講師培訓和專業廚藝訓練課程等一系列認證課程，除了引進符合國際標準的西餐認證制度，也希望讓人才培育更落地生根、接軌在地產業。

文大推廣部表示，將於6月登場的認證講師培訓，對象主要是擁有國際廚藝學校畢業證書，並有1年以上專業西餐副主廚資歷的專業人士，CIA主廚大師也將親自來台授課，訓練12位種子教師，這項消息在西餐主廚界受到關注，不少知名西餐主廚都報名參加培訓或甄選。

7月則將開辦專業廚藝訓練課程，對象是有半年以上專業西餐廚房資歷的餐飲工作者，訓練結業後可參加認證考試。

文大推廣部指出，台灣民眾熟知的廚藝學校，多半是開辦料理課或補習班，但CIA是有歷史的正式學制廚藝學院，除了教授烹飪技術外，也著重餐飲業的經營管理、團隊領導力與創新、營養與衛生，和攸關食安的餐飲專業倫理，也導入跨界飲食製作，研發創作新菜式。

畢業於美國CIA正式學制的教父牛排行政主廚吳曉芳表示，在CIA求學很辛苦，每堂課都不輕鬆，既要懂美食史，也要學習餐飲的文化差異，馬拉松上課的體力挑戰、基本功的重複練習、戰戰兢兢的餐廳實習，無一不在磨鍊專業廚師的心志與態度，是提升專業精準度的必要過程。

以傳統師徒和國際廚藝學校的訓練相較，吳曉芳認為，傳統廚師的基本功熟練，可是常不明白原理，碰到問題容易被動等指示，缺乏主動解決問題和創新力，而國際廚藝學校的鍛鍊，讓學生理解基礎的文化與烹調原理，訓練全方位廚藝能力，包含成本管理、食材知識、餐廳經營，甚至了解污染食物的細菌，「有助於一步通、步步通」，發展創新的餐飲型態，迅速融入國際化餐飲團隊。1060313

(中央社)