哪裡偷的哪裡賣　鴛鴦笨賊被逮

鴛鴦大盜被警方逮捕。（葉臻翻攝）

桃園市27歲林姓男子，本月9日在八德區介壽路上一家通訊行，偷走價值9萬元的3支手機，林男24歲的妻子張女不知手機是從該店所偷，竟將其中一支價值2萬多元的粉紅色iphone7拿回原店家打算變賣，馬上被店家認出報案，桃園市八德分局四維派出所員警到場後認出張女就是林男的妻子，立刻將張女逮捕並到林男家中，警方表示，林嫌涉及多起住宅竊盜案，目前正擴大偵辦中。

(中時)