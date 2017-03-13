王育敏：政府處理過期乳瑪琳緩如牛步

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國民黨立法院黨團13日舉行「黑心油再現！食安五環破功」記者會，書記長王育敏（中）表示批政府處理過期的乳瑪琳，真的緩如牛步，要求政府拿出能力與效率，盡快讓過期乳瑪琳下架。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團13日舉行「黑心油再現！食安五環破功」記者會，書記長王育敏（中）表示批政府處理過期的乳瑪琳，真的緩如牛步，要求政府拿出能力與效率，盡快讓過期乳瑪琳下架。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團13日舉行「黑心油再現！食安五環破功」記者會，書記長王育敏表示批政府處理過期的乳瑪琳，真的緩如牛步，要求政府拿出能力與效率，盡快讓過期乳瑪琳下架。

(中時)