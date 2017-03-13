A片情境？女司機、男客嘿咻 遭客妻提告判賠
離婚的張姓女計車司機搭上有家室的徐姓男客，兩人天雷勾動地火，甚至到摩鐵翻雲覆雨，不料，徐男女兒從父親手機發現他們鹹濕肉麻的Line對話，向母親揭發姦情，徐妻憤而提告；張女一審除被依妨害家庭相姦罪判4月徒刑，民事部分還得向徐妻賠償20萬元精神慰撫金，這偷吃代價真不小。
判決指出，計程車司機張女明知徐男有妻子，仍大膽示愛，雙方深陷熱戀中，還在2015年3月2日到前鎮區1家汽車旅館內嘿咻1次；兩人隨後更常用Line互傳鹹濕曖昧話語，沒想到，徐的女兒2個月後從父親手機，驚見父外遇並告訴母親，徐妻傷心提告通姦及民事求償，要求張女賠償30萬元，之後也因夫偷腥而患精神疾病。
張女在法院審理時，否認與徐男有姦情，但徐男原本也被妻子控告通姦，後來取得妻子諒解撤告，轉為證人，坦承與張女上摩鐵嘿咻，令張女百口莫辯；由於徐妻非抓姦在床，法官依據徐男與張女上摩鐵後，隔天Line曖昧對話「昨天很爽，精子應該射蠻多的」，認定他們在上摩鐵當天確有發生性行為。
法官審結認為，張女介入徐妻的婚姻，破壞家庭生活美滿和諧，更造成徐妻罹患「環境適應障礙伴有混合性情緒特徵」的精神疾病，且犯後仍否認犯行，依相姦罪判處她4月徒刑；至於徐妻民事求償，法官則以張女每月收入不到2萬元，判處賠償徐妻20萬元為適當，全案仍可上訴。
(中時)
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