響應環保 蘆洲柳堤公園種600株平戶杜鵑
昨天是植樹節，新北市三重、蘆洲、八里區公所及環保團體聯合舉辦樹木搶災演練，活動後於蘆洲區柳堤公園邀民眾齊種600株平戶杜鵑，並準備500盆植株及720包環保衛生紙，號召民眾拿出家中的資源回收紙、寶特瓶、電池、CD等前往兌換，藉此向民眾宣導植樹救地球、回收再利用的觀念。
蘆洲、三重、八里區公所三方樹木搶災演練，昨天下午於蘆洲區柳堤公園舉行，除模擬演練災害發生時跨區通報、支援行道路樹傾倒等項目，並透過有獎徵答活動，讓民眾了解防災、環保公園等相關知識，活動並配合植樹節，設有資源回收攤位及安排種樹活動。
蘆洲柳堤公園昨天下午湧現人潮，大批民眾攜家帶眷拿出家中紙類、寶特瓶、CD片、鋁罐、廢電池到場做資源回收，兌換精緻可愛的小盆栽和環保衛生紙的隊伍大排長龍，現場並有二手物拍賣、600株平戶杜鵑種植活動，宛如一場綠色嘉年華。
新北市議員李翁月娥表示，從擔任蘆洲市長時期，就非常重視防災，並推動環保，今天特別偕同蘆洲、三重、八里區公所，及蘆洲環保協會、台灣環保協會、蘆笙環保協會，宣導環保救地球，減緩地球暖化，藉由植樹節宣導樹木搶災，同時邀民眾一起種樹救地球，鼓勵民眾珍惜資源。
(中時)
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