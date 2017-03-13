戴資穎全英羽球封后 蘇嘉全讚台灣之光
立法院長蘇嘉全今天在社群網站臉書（facebook）恭喜羽球選手戴資穎在全英羽球公開賽封后，台灣第一人，是國際體壇中一道耀眼的台灣之光，毅力與拚勁更毫無疑問是世界第一。
世界球后戴資穎在全英羽球公開賽女子單打決賽，對決泰國女將蘿特查諾，激戰51分鐘，以21比16、22比20奪冠，成為首位奪下全英冠軍的台灣選手。
蘇嘉全上午在臉書發文「恭喜戴資穎獲得全英羽球公開賽女單冠軍」說，這是戴資穎個人生涯首座全英后冠，改寫台灣選手在全英羽球公開賽最佳紀錄。
他說，戴資穎曾多次參加全英羽球公開賽，都止步4強鎩羽而歸，但仍沒放棄持續參賽，終於一舉闖入決賽並拿下冠軍寶座。1060313
(中央社)
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