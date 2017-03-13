張志軍批卸責 陸委會籲冷靜務實溝通
中國大陸國台辦主任張志軍昨天聲稱，兩岸關係變成今天這個狀態，「是台灣當局推卸自己的責任」。陸委會今天對此呼籲對岸應靜下心理性思考，採正面作為，務實溝通。
中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍6日說，「台獨之路走到盡頭就是統一」、這樣的統一方式「會付出巨大的代價」。決策高層官員日前質疑，兩岸關係至今沒有起色，是張志軍從中作梗。
媒體報導，張志軍昨天對此聲稱「這些都是別有用心，520之後兩岸關係變成今天這個狀態，看看責任在誰那裡，這是台灣當局推卸自己的責任」。
行政院大陸委員會今天表示，這起事件肇因於中國大陸對台事務負責人日前所發表不適當的威嚇言論，陸委會認為對岸應採取正面積極作為，推卸責任並無助兩岸關係的改善。
陸委會表示，維持台海和平穩定與兩岸關係良性互動發展，是雙方共同的責任。
陸委會說，去年520以來，政府一再重申用意良善的兩岸政策主張，陸方應靜下心來、理性思考，發揮創意與彈性，務實溝通及處理當前兩岸關係發展所面臨的種種議題，這才是展現智慧、向兩岸人民負責的表現。1060313
(中央社)
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