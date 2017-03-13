全國原住民族運動會 聖火抵屏東
全國原住民族運動會訂於3月25日至27日在新竹縣舉行，聖火今天抵達屏東縣境，屏東縣政府邀請屏東縣排灣族靈媒及祭司，進行簡單隆重的祈福儀式。。
聖火於3月6日晚間於新竹縣五峰鄉引燃，今天上午抵達屏東縣政府，由縣政府秘書長黃肇崇及青少年籃球隊員穿著排灣族勇士服迎接聖火，縣府特別邀請屏東縣排灣族靈媒selep及祭司莊義泰2人，進行簡單隆重的祈福儀式-除穢儀式、祭告及祈祝儀式。
屏東縣今年參加全國原住民族運動會項目多達13項，包括田徑、籃球、柔道、跆拳道、慢速壘球、傳統射箭、傳統擲矛、傳統鋸木、傳統路跑、傳統負重接力、傳統舞蹈、傳統拔河等競項，選手與隊職員共計335人，參加人數創歷年紀錄。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。