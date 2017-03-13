全國原住民族運動會 聖火抵屏東

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全國原住民族運動會訂於25日至27日在新竹縣舉行，聖火13日抵達屏東縣政府，由縣政府秘書長黃肇崇（前左）及青少年籃球隊員穿著排灣族勇士服迎接聖火。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月13日

全國原住民族運動會訂於25日至27日在新竹縣舉行，聖火13日抵達屏東縣政府，由縣政府秘書長黃肇崇（中）及青少年籃球隊員穿著排灣族勇士服迎接聖火。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月13日

全國原住民族運動會訂於3月25日至27日在新竹縣舉行，聖火今天抵達屏東縣境，屏東縣政府邀請屏東縣排灣族靈媒及祭司，進行簡單隆重的祈福儀式。。

聖火於3月6日晚間於新竹縣五峰鄉引燃，今天上午抵達屏東縣政府，由縣政府秘書長黃肇崇及青少年籃球隊員穿著排灣族勇士服迎接聖火，縣府特別邀請屏東縣排灣族靈媒selep及祭司莊義泰2人，進行簡單隆重的祈福儀式-除穢儀式、祭告及祈祝儀式。

屏東縣今年參加全國原住民族運動會項目多達13項，包括田徑、籃球、柔道、跆拳道、慢速壘球、傳統射箭、傳統擲矛、傳統鋸木、傳統路跑、傳統負重接力、傳統舞蹈、傳統拔河等競項，選手與隊職員共計335人，參加人數創歷年紀錄。1060313

(中央社)