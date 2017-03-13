SOGO忠孝黄金３店首度9點開賣早餐

ＳＯＧＯ忠孝３０年首度９點賣早餐

SOGO今年邁入30周年，為了深化商圈經營，自今（13日）9時起，台北大店包括忠孝館、復興館、敦化館擴大服務範圍及內容，首次全面開賣早餐！

以今年30周年的忠孝館及敦化館先行開賣，除了原先就有販售早餐的敦化館Sarabeth’s及COFFEE LOVER's PLANET；忠孝館B1 AUNT STELLA詩特莉、STARBUCKS COFFEE統一星巴克；忠孝館B2 UCC Café Mercado及8％ ICE CAFÉ外，忠孝館B1輕食區也在9點全面開賣早餐。首度加入供應早餐行列，包括韓國超人氣早餐連鎖ISAAC Toast & Coffe、TSUJIRI辻利茶舖、SNOW FACTORY雪坊優格和Saladay、豆花莊等。

(工商)