CIA來了！美國廚藝學院首來台辦課

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CHEF-BRAD-BARNES將來台親授「CIA ProChef Level 1」認證講師培訓。（文大提供）

CIA首次來台合作，由中國文化大學推廣教育部與華岡興業基金會取得授權，在台灣先後推出一系列西餐認證課程。（文大提供）

今年7月將開辦「CIA ProChef Level 1」專業廚藝訓練課程，CIA師資來台授課，訓練結業後方可參加Level 1的認證考試。（文大提供）

烹飪、美食蔚為風潮，國際頂尖美國廚藝學院（The Culinary Institute of America, CIA）首次進軍台灣合作，率先由中國文化大學、華岡興業基金會取得授權，6月起將辦理系列認證課程，將成台灣廚藝重要推手，可望引爆熱潮。

創校已有71年歷史的CIA擁5萬名校友，95％受聘於米其林或星級飯店、高級牛排館、餐飲集團或從事廚藝教育，5％創業或繼承家業，目前除了紐約、加州、德州，2011年與新加坡理工大學合作，成立2年制廚藝學位學程。

文大推廣教育部指出，台灣「美食王國」名聲響亮，國際頂尖的廚藝學校也樂意在地提供訓練。今年，CIA首次與台灣的大學、訓練機構合作，由文大與華岡興業基金會取得授權，將於台灣先後推出系列認證課程，熱潮可期。

文大指出，今年6月26起至30日，將辦理亞洲獨家、僅限12席的「CIA ProChef Level 1」認證講師培訓（Training the Trainer Program），主要對象為擁有國際廚藝學校畢業證書、有1年以上專業西餐副主廚資歷的專業人士。

完成培訓並通過評核者，將成為正式CIA ProChef L1認證講師，也將是未來培訓台灣西餐人才的重要推手。除了引進符合國際標準的西餐認證制度，更重要的是可望將核心技術轉移，讓台灣人才培養更落地、接軌在地產業。

身為CIA校友的「教父牛排」行政總主廚吳曉芳、台北君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉洲，均應邀參加培訓；歐華酒店地中海牛排館主廚郭榮宗、好樣餐飲集團行政主廚朱捷也報名甄選，將由CIA主廚Chef Barnes親自來台授課。

除了講師訓練，7月另將開辦「CIA ProChef Level 1」專業廚藝訓練課程（Training Program），對象為具半年以上專業西餐廚房資歷者，結業後方可參加年底舉辦的認證考試，由CIA考官直接來台監考，考核項目與美國標準相同。

文大指出，CIA ProChef認證考試具有全球公信力，且以往廚藝學校來台多僅開辦料理課、補習班，CIA則有正式學制，教授烹飪技術、著重餐飲業經營管理、團隊領導力與攸關食安的餐飲專業倫理，並導入跨界、創新菜式。

吳曉芳指出，在CIA求學很辛苦，除了美食史、餐飲文化差異，也須挑戰馬拉松式的基本功、實習，磨鍊專業與態度。CIA也讓學生更理解基礎料理烹調原理，訓練全方位廚藝能力，有助發展創新餐飲型態、迅速融入國際化。

(中時)