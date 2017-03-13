北市敦化國小學童2月食物中毒 檢出仙人掌桿菌超標2.4倍

台北市衛生局2月22日中午接獲教育局通報，吳興、敦化國小共50名學童於21日中午用餐後陸續發生嘔吐、腹瀉等疑似食品中毒症狀，衛生局於當日採集學校2件餐盒食品留樣檢體，檢驗結果敦化國小檢出仙人掌桿菌240個/公克（容許標準：仙人掌桿菌 100個/公克），不符規定。

衛生局表示，調查結果敦化國小13名學童食用味帝企業股份有限公司承包健康國小的中央廚房製造桶餐（有機米、什錦肉丁、鮮蔬干絲、小松葉菜、海芽薑絲湯），發生嘔吐、腹瀉等症狀。流行病學調查結果，潛伏期為3小時30分，9名學童中，4人為病毒性腸胃炎、1人確認感染諾羅病毒。除1人留院觀察24小時外，其他人已返家休息。

吳興國小37名學童當日由新北食品股份有限公司供應桶餐，不過學校留樣餐盒未檢出食品中毒菌，由廚房管轄所在地新北市政府衛生局進行查廠並回報。

台北市衛生局黃世傑局長表示，仙人掌桿菌引起中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型2類，極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品。

嘔吐型食品中毒主要為米飯類澱粉和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，常見汙染途徑為「貯放時間過長」，症狀有噁心及嘔吐等。而腹瀉型食品中毒主要為香腸、肉汁等肉類製品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

黃世傑說明，食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質現象，造成食品中毒主要為冷藏不足，保存不當，食品烹調後應覆蓋並保溫於65℃以上及儘速食用。

食品藥物管理處王明理處長進一步表示，經派員前往健康國小中央廚房稽查發現4項衛生缺失，包括廚工手部續留指甲、乾貨庫房積水且地面不潔具粉塵棉繩、調味罐不潔等，已依法要求限期改善。餐盒檢出仙人掌桿菌不符規定，若調查屬實，可依違反《食品安全衛生管理法》第44條第2款規定，處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並通知教育局通知學校履約管理進行記點處分。

(中時)