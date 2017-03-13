清明便民措施 蘇澳鎮首推免費掃墓專車
因應清明節掃墓車潮與人潮，蘇澳鎮公所推出各項便民服務，除了在今年首度開辦的免費掃墓專車外，還有成立便民服務站，提供免費礦泉水、除草鐮刀等，公所也建置「掃墓便民服務QR-CODE」，讓民眾透過手機掃描，就可獲取各項便民服務訊息。
鎮公所指出，蘇澳鎮轄內有隘丁、聖愛、頂寮、永春、港邊及東南澳等6處傳統公墓，總面積達18公頃，每年農曆過年後到清明節，都有返鄉掃墓人潮，公所已發包公墓除草工程，讓鄉親掃墓更加輕鬆。
為了讓鄉親了解公所提供的便民服務，今天（13日）蘇澳鎮長陳金麟率各里里長試乘專車，宣傳乘車路線、班次。
陳金麟表示，公所將掃墓服務資訊數位化，讓民眾可透過手機了解各項便民服務訊息，包括免費接駁專車行駛路線、班次、交管路段，及墓區的位置、周邊地點環境、便民服務站、消防車及廁所等資訊，讓掃墓民眾按圖索驥，一目了然。
公所指出，公所試辦的免費掃墓專車是20人座小巴，清明節4月4日上午6時起，自南方澳進安宮發車、停靠蘇澳鎮公所、蘇澳鎮立圖書館、隘丁公墓、馬賽農會、社福大樓路線，往返共8班次，約50分一班。詳細班次時刻表請上公所網站（http://www.suao.gov.tw/）或透過「掃墓便民服務QR-CODE」掃描查詢。
(中時)
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