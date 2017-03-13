發展國車國造 蔡英文參訪台灣車輛公司

總統蔡英文13日參訪台灣車輛公司。（陳育賢攝）

總統蔡英文13日參訪台灣車輛公司時表示，台車現在扛起產業龍頭的責任，政府也必須給予台車最大的鼓勵。（陳育賢攝）

總統蔡英文13日參訪台灣車輛公司時，試乘台車為台鐵區間列車生產的車廂。（陳育賢攝）

總統蔡英文13日參訪台灣車輛公司時，試乘台車為台鐵區間列車生產的車廂。（陳育賢攝）

總統蔡英文13日參訪台灣車輛公司時，台車董事長蔡煌瑯把握機會向總統提出建言。（陳育賢攝）

總統蔡英文13日參訪位在新竹縣新豐鄉、專門生產軌道車輛與系統的「台灣車輛公司」，董事長蔡煌瑯希望政府重視、支持「國車國造」，未來將會是台灣甚至全球的前景產業，蔡英文則表示台車現在扛起產業龍頭的責任，政府也必須給予台車最大的鼓勵。

蔡英文今天上午參訪台車公司時表示，台車是台灣唯一具有整合與製造潛力的軌道車輛公司，若台車公司有好的發展，也會帶動相關產業與就業機會的成長，並為台灣的經濟轉型挹注更多活力。

她說，台灣軌道建設發展比較慢，也相對限制了軌道車輛的市場，過去台灣的交通以公路為主，除了環島鐵路外，一直到1990年代，台北才有一條捷運的軌道，跟其他先進國家相比，台灣的軌道確實還有很多努力的空間。

最近，大家期待已久的機場捷運，終於克服萬難正式通車，現在台灣擁有捷運系統的城市已有4個，另外也有好幾個城市也正在規畫捷運或輕軌，為因應節能減碳的趨勢及城鄉永續發展需要，透過下1世代的綠色軌道建設，來優化區域的公共運輸，是非常重要的事。

她說，軌道建設和乘客人數的擴張，也會相對帶來車輛內需市場的動能，政府將會支持台車參與這個正在成長的市場。 她希望行政院配合市場和產業發展需求，針對車種簡化、國際合作和技術移轉等等項目，規畫出整體軌道運輸產業發展的策略。

(中時)