NBA》傷癒歸隊後 林書豪漸入佳境

林書豪(右)末節發威飆進9分，助籃網擊敗尼克中止2連敗。(美聯社)

林書豪末節發威飆進9分，助籃網擊敗尼克中止2連敗。(美聯社)

本季因傷分別缺席17場與25場比賽的林書豪，2月25日傷癒歸隊後，至今9場比賽雖然籃網只贏得3勝，但林書豪場均13.7分，加上球團控管上場時間也逐漸放鬆，豪哥頗有漸入佳境的感覺，即便籃網早已無緣季後賽，不過豪哥仍有機會幫籃網在接下來的賽事打出好成績。

林書豪在2月25日回到球場，剛好趕上籃網的客場8連戰之旅，先在3月2日擊敗國王，幫助球隊拿下本季第10勝，同時中止客場7連敗，7日遠征曼菲斯，10投5中攻下18分，擊敗西區強敵灰熊。

13日面對老東家尼克，也是讓他颳起「林來瘋」之地的紐約，林書豪前三節9次出手全部落空，只靠罰球得到4分，幸好他在決勝節以三分球找回手感，隨後又連中兩元，單節得到9分，整場比賽13分、4籃板、5助攻，帶領籃網終結主場16連敗窘境。

賽後林書豪在個人臉書粉絲頁上簡短地寫了「開局雖然打得很困難(他指的是自己，籃網上半場領先18分)，但很高興我們贏了。」

(中時電子報)