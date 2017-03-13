嚇阻叛逃 金正恩格殺令首度鎖定西方

英國媒體報導，北韓獨裁者金正恩下令行刺一名英國商人，以報復他在北韓公使太勇浩（Thae Yong-ho）叛逃事件裡所扮演的角色，並藉以嚇阻再發生叛逃事件。

英國「太陽報」（The Sun）報導，金正恩在異母兄長金正男遭人以神經毒劑VX刺殺身亡數週後，在一個密碼廣播裡下達暗殺令。太陽報引述另一英媒「週日快報」（Sunday Express），稱暗殺對象據了解是一名在倫敦金融城工作的英國人，這也是北韓首度將暗殺目標鎖定於非韓籍人士身上。

在同一則密碼廣播裡還提到要暗殺一名美國人，據了解這名美國人也是幫助太勇浩叛逃西方的人士之一。前北韓駐英公使太勇浩去年8月叛逃，平壤與西方隨即展開6個月的貓捉老鼠尋人大戰。這次也是太勇浩協助破解密碼，得知暗殺令對象為英國人與美國人。

週日快報（Sunday Express）先前報導，10天前該則7分40秒的密碼廣播，被認為是金正恩親自下達刺殺令。

廣播訊息開頭的短句是「我將檢視數學作業」，針對對象為「第21探堪隊」裡全部人員。廣播裡列出一系列出自一本不明書籍的頁碼，包括「924頁的數字49、14頁的數字76、418頁的數字37」等。

協助破解密碼的消息來源證實，廣播訊息裡提到兩名暗殺對象的個資及工作地址。這個來自情報單位的消息來源說：「廣播訊息裡經確認是要殺兩人，一個是英國人，一個是美國人。現已對兩人展開保護措施」。

儘管該名英國人的身分未曝光，但他被描述為是倫敦金融城的一名金融家，在太勇浩叛逃事件初期階段擔任中間人角色。

北韓過去一度大量使用這類密碼訊息，透過國營電台的廣播傳達下令給全球的北韓特工，但在2000年兩韓舉行歷史性峰會後，這類手段已暫停。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」亞洲項目首席尼爾森萊特（John Nilsson-Wright）博士說：「這顯示北韓已脫離過去只把目標限定在自身公民的作法，卻也完全符合金正恩當下的作風。他想確保不再出現叛逃，這就是他傳達訊息的方式。」（譯者：中央社陳亦偉）1060313

(中央社)