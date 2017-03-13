台北釣客望安摔傷骨折 海巡馳援送醫

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一名來自台北的韓姓男子13日上午在澎湖望安磯釣場釣魚時，疑因不慎滑倒摔傷骨折，澎湖海巡隊緊急調派巡防艇後送返回馬公救治。（澎湖海巡隊提供）中央社 106年3月13日

一名來自台北的韓姓男子今晨在澎湖望安磯釣場釣魚時，疑因不慎滑倒摔傷骨折，澎湖海巡隊緊急調派巡防艇後送返回馬公救治。

澎湖海巡隊是在今天早上接獲有第13巡防區通報指出，望安衛生所通報一名52歲韓姓男姓釣客左髖骨骨折，亟需緊急後送本島，立即協請在海上執勤的5053巡防艇前往救援，平安將傷者與友人等護送至馬公，交由消防局轉送三總澎湖分院醫治。

警消表示，韓姓釣客與多位友人自台北搭機抵澎再轉赴望安磯釣場海釣，疑因在礁岩上釣魚時，不慎滑倒摔傷，所幸緊急後送馬公就醫。1060313

(中央社)