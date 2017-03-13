台3線 酒駕男直接在內車道睡著

酒駕男車子直接停在內車道，人則睡著。（許素惠翻攝）

酒駕男車子很有顯直接停在內車道上不動。（許素惠翻攝）

斗六警分局林內分駐所接獲民眾報案，指有部自小車停在台3線新光路段的內側車道上，一動也不動，警員陳嘉佩趕緊前往處理，發現駕駛睡的不醒人事，且車內傳來濃厚酒味，員警立即叫醒駕駛，酒測值達0.69MG/L，被依違反公共危險罪嫌移送法辦辦。

神然醉到直接睡著，員警發現陳姓駕駛身上傳來濃厚酒味，車子排檔桿還停留在D檔且手煞車未拉，還好未有後車追撞，否則後果不堪設想。

酒駕男表示，因心情不佳，與朋友在南投喝酒後開車要至林內找朋友，不知為何車子會停在快車道上睡著。

(中時)