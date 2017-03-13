原民反傳統領域劃設辦法 8立委同聲反對

原民會上月公布的傳統領域劃設辦法，卻因排除私有土地，引發原民團體強烈反彈，夜宿凱道至今19天，訴求「部落土地、部落來劃」，今天並公布6名立委表態反對現行辦法。（陳宜加攝）

為落實原住民族土地正義，原民會上月公布的傳統領域劃設辦法，卻因排除私有土地，引發原民團體強烈反彈，夜宿凱道至今19天，訴求「部落土地、部落來劃」，今天並公布6名立委表態反對現行辦法，要求政府收回。

「排除私有地，族人回不去！」原民團體控訴，原民會公布的畫設辦法喪失土地正義，上月23日起夜宿凱道抗爭，進入第19天，訴求捍衛傳統領域，劃設辦法排除私有地將造成傳統領域支離破碎，全台各地原民也紛紛響應。

由反對辦法者組成的「原轉小教室」質疑，原民會一再重申，納入私有地將與個人財產權產生衝突，但原民要的是主權而非所有權、不影響私人土地使用，混淆視聽。政府迄今也尚未回應，反將爭議推遲至20日的原轉會會議。

原轉小教室今天並公布，上周調查8名原住民立委、2名花東地區立委與4名關心原民議題立委立場；其中，高潞˙以用、鄭天財、廖國棟、孔文吉、簡東明、蘇巧慧、林昶佐、許毓仁等8人表態反對；陳瑩認為應再修改。

另外，高金素梅、谷辣斯˙尤達卡等2人則表態支持現行劃設辦法；劉櫂豪、蕭美琴則因尚須釐清目前爭議而尚未表態。多數均持反對立場。

前原民台長馬躍˙比吼表示，傳統領域至關重要，但原民會公布的劃設辦法沒有討論空間、喪失百萬公頃土地「非常恐怖」，夜宿凱道進入第19天，持續等待蔡英文總統回應與正視，原民立場很清楚，有更好的版本才會離開。

原民歌手巴奈也控訴，傳統領域絕非施捨，原民祖先在這塊土地上生活是真實歷史，過去調查有180萬公頃土地，但原民會僅階段性劃出80萬公頃，整整少了百萬公頃。土地背後就是利益，暴力政策恐將導致無止盡開發。

「寸土不讓！」巴奈也說，台灣每個人都在這塊土地上成長，但也都只是經過的人，生死不帶走任何一把土，原民祖先用最有智慧的生活方式，取用資源與製造汙染間平衡，要求將傳統領域誠實畫出來，「沒有人是局外人」。

選前曾參與傳統領域討論的東華大學教授施正鋒表示，過去30年的「還我土地運動」中，傳統領域便是重要一環，但蔡英文去年代表向原住民族道歉後就「了事」，更放任傳統領域遭鯨吞百萬公頃，原民更失去話語權。

「這是民進黨政府赤裸裸地掠奪土地！」他更質疑，劃設辦法不僅有違原基法保障，未來開發案更將無法可擋，盼蔡英文勿忘當初對原民的承諾。

馬躍˙比吼說，總統有回應前將持續住在凱道，訴求退回劃設辦法重新檢討，原民會主委夷將˙拔路兒也必須下台負責；另由於傳統領域私有地有45％屬林務局轄管範圍，明天下午原民將從凱道前往林務局，盼展開對話。

(中時)