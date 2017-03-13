立委介入!？李翔宙：人事作業沒徇私

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針對民進黨立委莊瑞雄（見圖）質詢外傳有立委介入國防部人事一事，退輔會主委李翔宙13日在立法院外交及國防委員會答詢表示，他保證，他完全按制度，手上人事作業沒徇私，坦然接受檢驗。（劉宗龍攝）

針對民進黨立委莊瑞雄質詢外傳有立委介入國防部人事一事，退輔會主委李翔宙（見圖 ）13日在立法院外交及國防委員會答詢表示，他保證，他完全按制度，手上人事作業沒徇私，坦然接受檢驗。（劉宗龍攝）

針對民進黨立委莊瑞雄質詢外傳有立委介入國防部人事一事，退輔會主委李翔宙（見圖 ）13日在立法院外交及國防委員會答詢表示，他保證，他完全按制度，手上人事作業沒徇私，坦然接受檢驗。（劉宗龍攝）

針對民進黨立委莊瑞雄質詢外傳有立委介入國防部人事一事，退輔會主委李翔宙13日在立法院外交及國防委員會答詢表示，他保證，他完全按制度，手上人事作業沒徇私，坦然接受檢驗。

(中時)