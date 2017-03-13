伊朗自製匿蹤戰機 有個古怪的下垂翼尖

伊朗宣稱的自製匿蹤戰機F-311，以飛機氣動力的角度來看，似乎根本不能飛行。(圖/網路)

伊朗國防部長聲稱，伊朗自行設計的匿蹤戰鬥機F-311「征服者」( Qaher)已接近生產階段，這型戰機首次揭露外型是在2013年，有一個奇特的下垂式翼尖，普遍認為只是全尺寸模型，不具生產價值。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，根據伊朗國內媒體的說法，這架飛機從頭到尾都是伊朗國內製造的，使用了許多「高科技材料」，是一種多功能戰機，能夠執行空對空作戰與空對地打擊，並能夠「貼近低面飛行」，以執行低空滲透攻擊任務。這些介紹顯得語焉不詳，唯一能確定的是零件全由伊朗製造，因為伊朗長期被工業製品封鎖，不容易得到西方的技術與相關零件。至於使用哪種高科技材料，就難以判斷了。

著名航空雜誌「全球飛行」(FlightGlobal)詢問航空專家，從「征服者」的概念模型來評估它的適航性，結果得到的是「不太可能」的答案。專家們認為，「征服者」很可能只是一種宣傳品，而不具備實際製造價值。它的主翼前緣顯得太厚，而且下垂的翼尖都會使飛機不穩定，也不具備特別匿蹤的效果。

許多飛機在翼尖都會做出小改變以破壞翼尖渦流，然而絕大多數都不會選擇下垂的形式，以免在重落地時傷害到機翼，因此伊朗的新飛機在此處的如此設計可說是獨樹一格。

除了飛機氣動構型古怪以外，更大的問題是它駕駛艙太小，小到很難容納飛行員進去。在2013年的官方照片中，伊朗前總統阿赫瑪迪內賈德(Mahmud Ahmadinejad)曾經與坐在飛機上的飛行員有合照過，而照片中的飛行員膝蓋露的太多，似乎很難伸腿到踏板處。

伊朗的媒體Farsnews曾經不把「征服者」描述為戰鬥機，而是說它是「短距離的運輸飛機，也能用於軍事訓練之用」。這段描述實在奇怪，因為它的體積實在沒有運輸載貨的空間。

伊朗在2008年公布的一張火箭演習圖，被媒體踢爆是PS的。(圖/紐約時報)

這不是伊朗第一次以模型來充當軍武的例子，早在2010年伊朗曾經公布他們的S-300地對空飛彈發射車，可是不久就被發現，所謂的「飛彈」，是以塗漆的55加侖汽油桶，堆疊焊接在一起而組成。在2008年，伊朗革命衛隊發布一張大規模火箭發射的照片，其中幾枚火箭的煙霧一模一樣，顯然是PS複製出來的。

(中時電子報)